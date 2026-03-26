Unión Platense ya no unirá Chascomús y La Plata

A través de un comunicado en la cuenta “Terminal de micros Chascomús”, se informó que la empresa Unión Platense ya no prestará el servicio que une la ciudad de Chascomús, con la de La Plata. El lunes será el último servicio.

publicidad

Pese a que la noticia llena de preocupación a quienes son habituales usuarios del transporte público, aclararon que se estaría trabajando en un reemplazo, aunque no se ha fijado una fecha de inicio hasta el momento.

Así se informó:

“Lamentablemente me toca informar que a partir del dia lunes, la empresa Unión Platense deja de brindar el servicio local de Chascomús a La Plata.

El último servicio que cubrirá, será el de Chascomús a La Plata, a las 14:15 hs del día 30 de marzo.

Por otro lado, informarles que es muy probable que una nueva empresa se haga cargo de esos servicios, o que se refuercen los servicios de alguna alguna otra empresa que ya esté trabajando en la zona.

En cuanto tenga novedades, voy a están informando”.

Por otro lado, en las última hora, se confirmó que «a partir del día 1° de abril la empresa Platabus modificará los horarios, y agregará un servicio mas desde Pila a La Plata. De esta manera, no solo se busca cubrir el bache que dejaría Unión Platense, sino que también se brindaría un nuevo servicio para la gente que viaja a Lezama y Pila, que contaba con un solo servicio», detalló Terminal de Micros Chascomús.

Los nuevos horarios de Chascomús a La Plata, serian: 07:15, 13:40, 16:05 y 20:55

De La Plata a Chascomús: a las 06:30, 11:00, 15:00 y 18:00 hs.