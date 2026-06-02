Enfermedades de invierno: más del 80% de las camas de cuidados críticos de adultos están ocupadas en PBA

El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que los bajos porcentajes de vacunación en adultos mayores son preocupantes: solo el 34% se inmunizó contra la gripe. Además, confirmó que ya circula la variante de gripe A H3N2 subclado k.

Por Ana Roche

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pidió a la población que se acerque a vacunarse si aún no lo hizo, ya sea para prevenir formas graves de gripe, neumonía o bronquiolitis, ya que las tasas de inmunización son muy bajas, principalmente en adultos mayores, una de las poblaciones objetivo más vulnerables.

En el marco de la conferencia de prensa que todos los lunes ofrece el Gobierno provincial, Kreplak dio datos preocupantes sobre internaciones, coberturas de vacunación y atención sanitaria en general, y confirmó la circulación de la variante H3N2 subclado k del virus de la influenza, que causó un aumento importante de casos de gripe con internación en el hemisferio norte en 2025 y tensó al límite los sistemas de salud de los países europeos.

«Las medidas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional tienen correlato en la vida de las personas, en el sistema de salud, ya que la explicación del ajuste es el desfinanciamiento de políticas publicas», explicó el funcionario.

En esa línea, el ministro bonaerense sostuvo que se observa en la provincia de Buenos Aires y aún más en los distritos del Conurbano «un aumento de las enfermedades por determinantes sociales», debido a un sistema de salud menos robusto por el ajuste de las políticas nacionales y a una población más vulnerable para acercarse a los centros sanitarios.

Apenas llegados los primeros fríos y sin que haya comenzado el invierno mas crudo ya comenzamos a ver una gran tensión en el sistema de salud. Lo venimos advirtiendo.



La falta de planificación nacional en la ejecución de la campaña de vacunación que trajeron interrupciones en… pic.twitter.com/BxZUscRYAA — Nicolás Kreplak (@nkreplak) June 1, 2026

Alto porcentaje de internaciones

El ministro Kreplak puso énfasis en la llegada del invierno y en el impacto que tiene la estación fría en la situación epidemiológica. Con preocupación, analizó cifras que dan cuenta del aumento de los ingresos tanto en guardias pediátricas como en ocupación de camas de terapia intensiva, con incidencia mayor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde hay más población y, en este momento, menos recursos sanitarios.

En el caso de los ingresos a guardia en pediatría, el aumento registrado es de un 57% en las consultas en el Conurbano y de un 25% en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires (PBA). A su vez, en las últimas semanas, hubo un aumento del 55% en internaciones pediátricas en unidades de terapia intensiva, debido a la circulación de las infecciones respiratorias estacionales de invierno y a los bajos porcentajes de vacunación.

Kreplak subrayó que las camas de cuidados críticos de adultos están ocupadas en un 80% promedio en la PBA: 88% en el AMBA y 62% interior. «Este aumento se da semana a semana principalmente en pacientes mayores de 60 años», precisó.

Porcentaje de vacunación «subóptimo»

El aumento de internaciones está relacionado con los bajos porcentajes de vacunación antigripal, que en todas las regiones sanitarias bonaerenses es «subóptimo», según informó Kreplak.

El dato más preocupante es el del grupo de riesgo de adultos mayores, que solo alcanza el 36% de vacunación antigripal. «Esta situación es grave, es el grupo de riesgo más vulnerable, le pido a la población que se acerque a los vacunatorios que ahora hay vacunas».

En tanto, por región sanitaria, los distritos del Conurbano tienen menos cobertura de vacunación por la falta de dosis, ya que el Gobierno nacional ajustó las partidas. De todas maneras, todo el territorio está debajo del 50% de cobertura de vacunación, excepto los distritos de la Región Sanitaria II, en el noroeste provincial. Esta zona incluye a Carlos Tejedor, Pehuajó, Daireaux, General Villegas, 9 de Julio, Carlos Casares, Trenque Lauquen, Rivadavia, Pellegrini, Tres Lomas, Saliqueló, e Hipólito Irigoyen.

Bronquiolitis: inmunización pasiva

El ministro de salud bonaerense instó también a las embarazadas a que se apliquen en el último trimestre de gestación la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) causante de la bronquiolitis en lactantes, principal causa de internación en bebés menores de 2 años. «Argentina es pionera en el mundo en la aplicación de esta vacuna, se la dan las embarazadas entre las semanas 32 y 37 para que produzca anticuerpos y los pase por placenta y leche al bebe, y de esta forma logre la inmunización pasiva».

La vacunación en una mujer embarazada.

Cuidados

El ministro Kreplak recordó la importancia de mantener hábitos básicos de cuidado como el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados, toser y estornudar en el pliegue del codo, entre otros.

Además, recomendó usar el servicio de telemedicina con el que cuenta la provincia de Buenos Aires, ya que es útil para realizar consultas rápidas cuando las guardias están colapsadas.

Fuente: Agencia DIB