Fueron aprehenden con cocaína que intentaban comerciar en Ranchos

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 24/04/2026 personal de esta Dependencia, procedió a la aprehensión de cinco sujetos de sexo masculinos todos mayores de edad y oriundos de la localidad de Alejandro Korn, quienes se movilizaban a bordo de un automóvil marca Volkswagen, los cuales poseían en su poder cocaína, que según se desprende de la investigación, intentaban comercializar en nuestra ciudad.

Es doble destacar que uno de los sujetos, ya había sido aprehendido anteriormente por personal local, con fecha 08/08/2025 poseyendo (74) gramos de cocaína, que iba destinada a comercializar en esta localidad.

Se instruyeron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización y se secuestro los teléfonos celulares de los cinco masculinos, fines de ser peritados. Interviene la UFID de Brandsen.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ,