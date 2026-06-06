Pulgas y garrapatas: solo el 5% están sobre el animal, el 95% están escondidas en el hogar

Eliminar una infestación de pulgas y garrapatas dentro de casa puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Prevenirla, en cambio, es mucho más simple.

06 de Junio: Día Mundial de Concientización sobre la Importancia del Control de Plagas

El Día Mundial de Concientización sobre la Importancia del Control de Plagas es una fecha impulsada desde el 2017 con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que invita a reflexionar sobre el impacto real de estos parásitos en la salud de los animales y las personas. Para los tutores de mascotas, la fecha llega con un mensaje concreto: los beneficios de tener animales y un hogar libre de parásitos.

Uno de los errores más frecuentes es creer que el problema se limita al cuerpo del animal. Sin embargo, la realidad es muy distinta: solo el 5% de las pulgas adultas viven sobre el perro o el gato. El 95% restante habita en el ambiente doméstico, camuflado en alfombras, sillones, camas y mantas.

Además, una sola pulga es capaz de depositar hasta 50 huevos por día, y su ciclo completo de vida puede extenderse hasta tres meses. Esto significa que, bajo una falsa apariencia de limpieza, una infestación masiva puede estar completamente consolidada en el hogar sin que nadie lo note.

En los gatos, detectar el problema suele ser aún más difícil. Los felinos tienen el doble de probabilidades que los perros de contraer pulgas, pero sus hábitos de acicalamiento permanente muchas veces ocultan los signos visibles de infestación.

Con las garrapatas ocurre algo similar. Una sola puede depositar hasta 4.000 huevos y pasar gran parte de su ciclo escondida en grietas, paredes, patios o distintos sectores de la casa. Estos parásitos se adhieren al animal únicamente para alimentarse y luego vuelven al ambiente, lo que dificulta su eliminación. Una vez instalada, una infestación puede requerir hasta 90 días de tratamiento y control constante para erradicarse por completo.

El impacto en la salud

Más allá de la molestia de las picaduras, las pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades graves.

La garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus), la especie prevalente en Argentina, puede transmitir la ehrlichiosis canina. Esta infección, causada por la bacteria Ehrlichia canis, fue descrita oficialmente en el país en 2013 y hoy se detecta en numerosas provincias. Puede permanecer silenciosa durante semanas antes de manifestarse con fiebre, apatía, pérdida de peso y hemorragias; ante la falta de una vacuna preventiva, si no se trata a tiempo, resulta fatal.

Las pulgas tampoco se quedan atrás en peligrosidad. Su ingesta accidental durante el acicalamiento puede transmitir tenia (Dipylidium caninum), además de provocar dermatitis alérgica por picadura y anemia en animales jóvenes.

“La salud de los animales, las personas y el ambiente están profundamente interconectadas. Una mascota con pulgas y garrapatas también es una casa con pulgas y garrapatas, con el potencial de transmitir enfermedades que pueden poner en peligro la salud del animal y la familia. Debido a que eliminar las pulgas puede representar un problema complejo y llevar varios meses, prevenirlas es mucho mejor. Para ello, nuestras mascotas deberían estar protegidas durante todo el año con soluciones efectivas para cada caso. El veterinario es el profesional clave para determinar el tratamiento más eficaz” señala Walter Comas, Médico Veterinario y Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía para MSD Salud Animal en Argentina.

El mito de la estacionalidad

Todavía persiste la idea de que las pulgas y garrapatas aparecen únicamente en verano o en zonas rurales. Sin embargo, los ambientes calefaccionados permiten que estos parásitos permanezcan activos incluso durante el invierno.

El calor dentro de los hogares y la disponibilidad constante de alimento generan las condiciones ideales para que continúen reproduciéndose durante todo el año. Por eso, interrumpir la protección en los meses fríos favorece que reaparezcan con mayor intensidad en primavera.

“No todos los antiparasitarios son iguales ni ofrecen la misma duración de protección. En perros existen opciones que actúan solo contra pulgas, otras que cubren pulgas y garrapatas, y algunas que además protegen frente a ácaros. Cuanto más prolongada sea la acción del antiparasitario, mayor será la protección para la mascota y también para el ambiente del hogar. En gatos sucede algo similar, con alternativas que además contemplan parásitos internos”, explica Walter Comas.

Muchas veces lo que parece un simple “bichito” que pica puede traer consecuencias más profundas en la salud de las mascotas, las personas y el entorno. La buena noticia es que prevenirlo es más fácil de lo que parece.

En este Día Mundial de Control de Plagas, el mensaje es simple: el mejor tratamiento es el que no se interrumpe. Consultá con tu veterinario de confianza cuál es la opción más adecuada para tu mascota, considerando su especie, edad, peso y hábitos. Porque cada paseo, abrazo y momento compartido vale la pena vivirlo sin preocupaciones.