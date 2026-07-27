Nuevos promovidos en la Academia de Taekwondo

La Academia Taekwondo Ursino Competición llevó a cabo la cuarta mesa de examen del año, para alumno de la Escuela General Paz, Ranchos.

La misma, está a cargo del gran maestro Alejandro Usino (9º Dan), quien tomó examen a sus alumnos, para una nueva promoción, y cambio de cinturones.

“Fue una jornada extensa, de casi 3 horas, donde 13 alumnos fueron promovidos a su nueva graduación, los cuales todos rindieron un excelente examen”, explicó el instructor.

Los promovido fueron:

A categoría cinturones negros: Tahiel Lucena, Roberto Maciel y Milo Castro.

Cinturón azul: Matías Quiroga.

Cinturón verde punta azul: Indio Galeano

Cinturón verde: Lautaro y Bianca Etcheandy

Cinturón amarillo: Francesca Wooley, Axel Aguiar y Blas Tallarico

Cinturón blanco punta amarilla: Martina Marruedo, Matías Wooley y Zoe Cabral

“Muchísimas gracias a todos los padres y familiares que estuvieron presentes, acompañando a los chicos. Al equipo de cinturones negro que trabajó toda la jornada, y bueno a seguir trabajando al 100% taekwondo”, destacó Ursino.

“Los esperamos todos los lunes, viernes y sábados en el Centro de Jubilados, a partir de 5 años en adelante. Niños, jóvenes y adultos de ambos sexos. Si estás interesado, comunícate al 2241-55 3561. Hasta 14 años las clases son gratuitas”, invita Alejandro Ursino.