FERIA ACTE: La Escuela Especial y el ISFDyT 212 Clasificados al provincial

“Verde y soberano” del I.S.F.D.y T. Nº 212 “Corina Magdalena Pesqueira”, y «El cuidado está en nuestras manos» de la Escuela Especial Nº 501 se clasificaron para la etapa provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología.

Este miércoles, San Miguel del Monte fue el escenario de la instancia Regional de la Feria ACTE, en el cual participaron numerosos proyectos de General Paz, quienes habían sido previamente seleccionados en la etapa Distrital.

En esta ocasión, el jurado tuvo una ardua tarea, ya que debieron elegir los proyectos que representarán a la Región Educativa Nº 17, en la instancia Provincial, que tendrá lugar en Santa Clara del Mar.

La jornada reunió 111 proyectos de distintos niveles y modalidades educativas, de los siete distritos que integran la Región Educativa 17: Monte, General Paz, Chascomús, Lezama, Pila, General Belgrano y Rauch, clasificados previamente en sus respectivas instancias locales.

La feria ACTE es organizada a través de las diferentes autoridades distritales, por la Dirección de Políticas Socioeducativas de pendiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y “tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas de las/os estudiantes de todos los niveles y modalidades, mediante propuestas de enseñanza y de aprendizajes que contemplan la diversidad de intereses, promueven el trabajo colaborativo, y democratizan los saberes científicos y tecnológicos, a través de distintas formas de interactuar con el conocimiento”.

“Las Ferias de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología son espacios de encuentro pedagógico, donde se enseña, se aprende, y se establecen diálogos participativos con la comunidad, a través del protagonismo estudiantil”, sostienen desde la cartera educativa, quienes remarcan que “no se trata de espacios competitivos, sino de encuentros pedagógicos donde se priorizan los procesos de aprendizaje por sobre los resultados finales”.

Fotos gentileza Jefatura de General Paz y Paola Galván