Newcom en Ranchos: Continúa el Torneo Mixto

Este fin der semana se está disputando en las canchas del centro de Educación Física de nuestra ciudad, un encuentro de Newcom, organizado por la Subcomisión de Fortineros

Este sábado dio inicio la actividad, con la participación de 10 equipos, el torneo mixto +60

“Con equipos de gran nivel, y con encuentros muy parejos”, destacó el Profesor Horacio Tebes.

La competencia resultó a favor de Indomables, que se coronaron campeones, seguidos de Los Dinos, y en tercer lugar Cadetes.

Este domingo, es el turno de los +50.

Invitan a quienes deseen acercarse, a disfrutar de una jornada de camaradería y deporte. Hay servicio de cantina.