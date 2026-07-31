CAME lanzó el sector de Gas, Petróleo y Minería

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó hoy el sector de Gas, Petróleo y Minería, cuya dirección estará a cargo del sanjuanino Dino Minnozzi, quien también es secretario de Servicios y coordinador del sector Industria de la confederación pyme. «CAME no puede quedar afuera de este tema. A nivel nacional, este sector es uno de los más importantes para generar recursos y riqueza», destacó el presidente de la entidad, Ricardo Diab. En ese sentido, Minnozzi añadió: «Queremos que las empresas argentinas, a través de la red CAME, puedan brindar los servicios para generar esta cadena de valor y derramar en otras áreas como el comercio, la industria y los servicios en general. Por eso, el sector está integrado por representantes tanto de las provincias donde se realiza la explotación como de provincias industrializadas, preparadas técnicamente para producir los insumos para la actividad petrolera o minera». De esta forma, el nuevo sector se suma a los ya existentes: Comercio, Industria, Turismo, Economías Regionales, Construcción y Comercio Exterior. Participaron del evento, además, la vicepresidenta de CAME, Claudia Fernández; la secretaria general, Beatriz Tourn y los integrantes de la comisión, que representan a las provincias de Buenos Aires, Catarmarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.