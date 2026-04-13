Almirante Brown: Esperaba el colectivo para ir a trabajar y fue asesinado a sangre fría por motochorros

Los responsables, serían oriundos de Ranchos

n hombre de 46 años fue asesinado a sangre fría por dos motochorros mientras esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo en el partido de Almirante Brown.

El episodio, ocurrido en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel, se desencadenó cuando los delincuentes intentaron sustraerle la mochila a la víctima, identificada como Darío Gabriel Mansilla.

Según registraron las cámaras de seguridad de la zona, Mansilla intentó resistir el asalto y comenzó a correr a uno de los atacantes para recuperar sus objetos personales, momento en el cual el cómplice que aguardaba en el vehículo “le disparó a quemarropa”, provocándole la muerte de manera instantánea sobre la vereda.

Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga, dejando a la víctima tendida en el suelo mientras vecinos de la zona intentaban asistirlo sin éxito. Según detalló la esposa de Mansilla, el hombre también padecía problemas cardíacos, lo que agravó su cuadro tras el impacto de bala.

La clave para la resolución del caso fue el teléfono celular que se encontraba dentro de la mochila robada, un dispositivo perteneciente a la empresa Edenor donde trabajaba el damnificado. A partir de la geolocalización, la Policía logró rastrear el aparato hasta la localidad de Guernica, lo que permitió a la DDI de Lomas de Zamora identificar el domicilio de los sospechosos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el operativo cerrojo, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30 años, quienes fueron señalados como los presuntos autores del asesinato. “Los dos delincuentes fueron detenidos después de que la Policía rastreara el celular”, confirmaron fuentes de la investigación, quienes además secuestraron elementos de interés para la causa.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, bajo la carátula de “homicidio en ocasión de robo agravado”, mientras la comunidad local reclama mayores medidas de seguridad ante la violencia de los asaltos bajo la modalidad motochorro.

Fuente: La Prensa

Video: Diario Brown On Line