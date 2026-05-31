Detienen a un hombre por “Desobediencia – Amenazas y Lesiones Leves Doblemente Agravadas”

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa desde la Comisaría Local, que con fecha 29/05/2026, personal policial acude a un llamado de emergencia en el Barrio Villa Ramallo, dónde al arribar constatan que una mujer había sido víctima de violencia por parte de un sujeto masculino que poseía prohibición de acercamiento. Ante tal situación, y debido a que estaba esgrimiendo al personal policial un hacha de mano y un machete, se lo Aprehendió de inmediato.

Se trasladó a la víctima al Nosocomio Local, a fines de obtener informe médico, y cumplimentar diligencias judiciales en Comisaría de la Mujer y Familia local.

En cuanto al masculino, fue trasladado en el día de ayer (30/05/2026) a sede Judicial, dónde luego de cumplimentar los recaudos legales, quedó formalmente detenido bajo la carátula de “DESOBEDIENCIA – AMENAZAS y LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS”, tomando intervención la UFID de BRANDSEN.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz., POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ