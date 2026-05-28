Convocatoria listado emergencia Secundaria: Introducción a la Química

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz realiza la convocatoria a inscripción para la confección del Listado de Emergencia Educación Secundaria desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026. Según Dispo 67/17 y 76/17; para la
siguiente materia:
INTRODUCCION A LA QUIMICA
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:
Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD
- DNI
- Título secundario.
- Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
- Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026
- Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.
- Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).
- Si su inscripción corresponde con el ITEM 11 enviar Proyecto Pedagógico.
INSCRIPCIÓN: del 02/06/2026 al 04/06/2026
Enviar toda la documentación por correo electrónico a sad041listados@abc.gob.ar
CONSIGNAR EN ASUNTO: EMERGENCIA ED. SECUNDARIA Y EL AREA AL QUE SE INSCRIBE en un único PDF
Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz