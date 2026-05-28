Convocatoria listado emergencia Secundaria: Introducción a la Química

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Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz realiza la convocatoria a inscripción para la confección del Listado de Emergencia Educación Secundaria desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026. Según Dispo 67/17 y 76/17; para la

siguiente materia:

INTRODUCCION A LA QUIMICA

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

 Declaración Jurada (se requiere que los aspirantes en la planilla de inscripción determinen el o los cargos a los que aspiran) el formulario lo encontras en la página ABC de la SAD

  • DNI
  • Título secundario.
  • Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.
  • Constancia de alumna/o regular o de matriculación a la carrera 2026
  • Porcentaje de Materias aprobadas actualizados al ciclo 2026 de la carrera.
  • Certificación de servicios si los tuviere (Formulario 354).
  • Si su inscripción corresponde con el ITEM 11 enviar Proyecto Pedagógico.

INSCRIPCIÓN: del 02/06/2026 al 04/06/2026

Enviar toda la documentación por correo electrónico a sad041listados@abc.gob.ar

CONSIGNAR EN ASUNTO: EMERGENCIA ED. SECUNDARIA Y EL AREA AL QUE SE INSCRIBE en un único PDF

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz

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