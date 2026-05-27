Convocatoria: Listado difícil cobertura Matemática y Matemática Ciclo Superior

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz realiza la convocatoria a inscripción para la confección del Listado de Difícil Cobertura Educación Secundaria y Técnico Profesional MTM y MCS, desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026, según DISPO-2022-109-GDEBADPESECDGCYE, para el cargo MTM y MCS (Matemática y Matemática Ciclo Superior).

Los interesados deberán enviar:

Formulario de inscripción

D.N.I.

Título Secundario (Condición indispensable para la inscripción).

Propuesta Pedagógica conforme a los criterios establecidos en el Anexo III de la DISPO- 2022-109

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: del 01/06/2026 al 03/06/2026

Enviar toda la documentación por correo electrónico a sad041listados@abc.gob.ar

CONSIGNAR EN ASUNTO: DIFÍCIL COBERTURA MTM-MCS