Convocatoria: Listado difícil cobertura Matemática y Matemática Ciclo Superior

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz realiza la convocatoria a inscripción para la confección del Listado de Difícil Cobertura Educación Secundaria y Técnico Profesional MTM y MCS, desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026, según DISPO-2022-109-GDEBADPESECDGCYE, para el cargo MTM y MCS (Matemática y Matemática Ciclo Superior).
Los interesados deberán enviar:
- Formulario de inscripción
- D.N.I.
- Título Secundario (Condición indispensable para la inscripción).
- Propuesta Pedagógica conforme a los criterios establecidos en el Anexo III de la DISPO- 2022-109
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: del 01/06/2026 al 03/06/2026
Enviar toda la documentación por correo electrónico a sad041listados@abc.gob.ar
CONSIGNAR EN ASUNTO: DIFÍCIL COBERTURA MTM-MCS