Hepatitis A: se confirmaron 32 casos nuevos y el país entró en zona de alerta sanitaria

El 75% de las infecciones se concentra en la población de entre 20 y 39 años, según informó el Boletín Epidemiológico Nacional.

Argentina confirmó 32 nuevos casos de hepatitis A y entró en zona de alerta sanitaria, según informó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). El incremento de contagios, en comparación con los últimos cinco años, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, especialmente por la concentración de casos en adultos jóvenes de entre 20 y 39 años, que representan el 75% del total registrado en lo que va de 2026.

La hepatitis A es una inflamación aguda del hígado causada por el virus VHA y se transmite principalmente por vía fecal-oral, ya sea mediante agua o alimentos contaminados o por contacto estrecho entre personas. Del total de casos confirmados hasta la semana epidemiológica 16, 12 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, siete a Salta, cinco a la provincia de Buenos Aires y el resto se distribuye entre Santa Fe, Córdoba, Chaco y Río Negro.

Foco en el AMBA

El principal foco de actividad se detectó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde predominan los contagios en varones jóvenes. Según el BEN, de los 17 casos registrados en esa franja etaria, 11 corresponden a hombres. Además, las autoridades advirtieron una dinámica de transmisión mixta: algunos pacientes tenían antecedentes de viaje y otros se vinculan a cadenas locales de contagio.

En menores de 20 años solo se notificaron tres casos, dos de ellos asociados a viajes a Bolivia y otro relacionado con un conglomerado detectado en Salta.

Los especialistas remarcan que la baja incidencia en niños y adolescentes refleja el impacto positivo de la vacunación.

Desafío

Hasta 2005, la hepatitis A era la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años en el país. La incorporación de la vacuna al Calendario Nacional permitió reducir drásticamente los casos y la mortalidad, aunque los brotes actuales muestran que la enfermedad sigue siendo un desafío sanitario.

El Ministerio de Salud informó que ya distribuyó el 44% de las dosis previstas para este año y reforzó la campaña en Salta con 2.200 vacunas adicionales. Sin embargo, la cobertura nacional alcanza apenas el 20,8% y presenta fuertes diferencias entre provincias. Mientras algunas jurisdicciones superan el promedio nacional, CABA, Buenos Aires, Formosa, Corrientes y Misiones muestran niveles más bajos de vacunación.

Fuente: Agencia DIB