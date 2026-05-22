Rally de Lavalle: Varios rancheros presentes

Este fin de semana se disputará la tercera fecha del rally Mar y sierras en la ciudad de General Lavalle, donde habrá presencia ranchera, aunque sólo está inscripto un piloto, el resto serán navegantes.

Son casi 50 los binomios inscriptos para esta competencia, y de nuestra ciudad, Lisandro Villano y Enzo Arriola son la dupla 100% ranchera que se suman a la A Histórica. Mientras que entre los ubicados en la butaca derecha, figuran Braian Ferreyra (con Alfredo Davila) en la RC2S; Yamina Ferreyra (junto a Delfina Centorame) en la clase R3; Franco Macchi (acompañando a José Lacoppola) en la N7; Nicolás Bacigalupo (con Alan Kerlin) en la A Histórica, y Matías Martínez navega a Federico Jiménez en la N1.