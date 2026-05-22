PATO: El Siasgo y otros 12 equipos buscarán un lugar en Palermo

Este sábado y domingo, habrá mucho Pato en el Campo Argentino, y los villanuevenses dirán presentes con Zoilo González, Gerónimo Berdina, Elías Cappelletti y Facundo Marchetti.

Se jugarán las clasificatorias de Remonta y Veterinaria y para ello, los equipos deberán superar varios partidos con eliminación directa. También habrá liga femenina.

El Cencerro – Tierra Colorada representa el combinado de jugadores Misioneros y Chaqueños, se enfrenta a las 11 hs con El Parque – Santa Teresita, equipo representante de Intendente Alvear, La Pampa. Intenso arranque de competencia.

En cancha 2 la Sociedad Rural de Chacabuco se enfrenta a El Relincho – El Cencerro, en un encuentro para alquilar balcones.

En la misma Zona de Clasificación, a las 12 hs. El Siasgo – Estancia Chica, se enfrenta a Gral. Las Heras – El Relincho por el pase de cuartos de final.

En cancha 2, en el mismo horario, el último Campeón del Torneo Remonta (SAN PATRICIO 2025) buscará revalidar su título enfrentándose a El Parque, mientras que a las 13 hs en cancha 1 El Fogón de Chivilcoy se enfrenta a El Relincho de Rawson, clásicos rivales deportivos.

Finalmente, por la segunda llave, Las Acacias Vs El Pino Grupo Barbero, ambos equipos tienen títulos de Torneos Regionales hasta 12 goles en lo que va de la temporada 2026. Otro gran partido que cierra la primera parte del Torneo.

Habrá cuartos de Final entre los ganadores de primera ronda y un esperado encuentro de Semifinales para el domingo desde las 12 hs en cancha 1

DISPOSICIÓN DE PARTIDOS, HORARIOS Y EQUIPOS.

EQUIPOS