Limitada: Nueva suspensión en el Apellla

A última hora del día de ayer, y luego de la última actualización de los pronósticos climáticos, las autoridades del Auto Club de General Belgrano decidieron suspender la fecha de automovilismo deportivo zonal programada para este próximo fin de semana del 16 y 17 en el autódromo «Gabriel Appella» de la ciudad de General Belgrano.

Esta decisión se debe a que se había incrementado la cantidad de lluvias para el sábado, y preferían suspender antes, que hacerlo con todo los pilotos y equipo en el autódromo, ya con los gastos de traslados hechos.

De esta manera, la tercera fecha de la Limitada Belgranense se pasa para el próximo fin de semana del 23 y 24 de mayo.

Abel Urfini – Prensa