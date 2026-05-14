ROBO EN ESTABLECIMIENTO AVÍCOLA: Irrumpieron en el lugar, maniataron a las víctimas y se llevaron dinero

En la tarde noche de este miércoles, un grupo de delincuentes logró acceder al establecimiento avícola ubicado en el acceso a la Localidad de Loma Verde por Ruta 29; y tras maniatar a las personas que se encontraban en el lugar, y exigirles un dinero que no había, se habrían terminaron yendo con $ 600.000.

El hecho, se produjo alrededor de las 20 horas, y las víctimas, si bien no sufrieron ningún tipo de maltrato, recién pudieron realizar la denuncia cerca de la medianoche, ya que les sacaron los celulares, aunque no se los llevaron consigo.

Este episodio está siendo investigado por el Comando de Prevención Rural, a cargo del Oficial Principal Javier Bejarano, quien aún no ha brindado datos oficiales.

Personal de la Policía Científica estuvo trabajando en el lugar esta mañana, para levantar rastros y demás elementos de interés para la causa.