SE VIENE LA TERCERA: Alejandro Irigoyen viene puntero en el campeonato

Alejandro Irigoyen ya está preparado para afrontar la tercera fecha de la Limitada Belgranense el próximo fin de semana del 16 y 17 de mayo, en el Autódromo de la ciudad de General Belgrano.

El piloto de Ranchos llega a este nuevo compromiso como líder del campeonato, luego de haber logrado dos podios en las dos primeras fechas, y el objetivo será continuar sumando un buen caudal de puntos, pero siempre intentando lograr la victoria necesaria, “llegamos bien a la carrera del fin de semana, no solo por estar puntero en el campeonato, sino también por haber mostrado una buena performance del auto que me ha permitido hacer podio en las dos primeras fechas con dos segundos puestos. Ahora hay que seguir sumando buenos puntos, pero también tratar de lograr la victoria que siempre es necesaria. Se puede decir que el campeonato recién arranca, pero también es cierto que lo más importante es no pararse porque se pierden muchos puntos y está todo tan parejo que si no sumas bien podes perder más de un puesto en el campeonato”, aseguró Ale.

En cuanto a los trabajos realizados por Davancens en el chasis y Elgadab en el motor, Irigoyen afirmó, “Fernando hizo un repaso general del auto para no encontrarnos con ninguna sorpresa al momento de salir a pista; y el “Chino” le hizo el service de siempre al motor, que viene funcionando con un muy buen potencial. Ahora solo queda esperar que arranque la actividad en pista para ver cómo estamos para el fin de semana”, finalizó Irigoyen.

De esta manera llega el piloto ranchero a este nuevo compromiso dentro de la Limitada Belgranense.

Abel Urfini – Prensa