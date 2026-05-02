Volvió el Pato a Villanueva: El Siasgo celebra su aniversario con un torneo

Este sábado dio inicio un torneo que contó con la participación de ocho equipos, dos de ellos locales. Se define el domingo.

El Campo de Pato El Siasgo cumplió 72 años el pasado 1º de mayo, y por tal motivo organizó un encuentro para este fin de semana, donde ambos equipos locales (El Siasgo y El Siasgo Estancia Chica) se impusieron en sus respectivos encuentros.

Este domingo, tendrá continuidad la actividad en el campo de pato ubicado en el acceso a la localidad de Villanueva.

El primer partido es la semifinal de la Copa de Oro, a las 11:30 hs.: El Siasgo vs. El Pino -Grupo Barbero

El segundo encuentro: Semifinal Copa de Oro, 12:30 hs.: El Siasgo Estancia Chica vs. Loma de Pila – Gral. Balcarce

Tercer partido final Copa de Plata, a las 15:00 hs.: Chascomús Las Pilchas vs. San Miguel – Las Acacias

Final Copa de oro 16:30 hs.: A definir

Resultados del sábado:

PRIMER PARTIDO

El Siasgo: 10 – 9 Chascomús – Las Pilchas

SEGUNDO PARTIDO

El Pino Grupo Barbero 8 – 4 ½ Gral. Balcarce – Lomas De Pila

TERCER PARTIDO

El Siasgo Estancia Chica 11-8 San Miguel – Las Acacias

CUARTO PARTIDO

Lomas De Pila – Gral. Balcarce 8 1/2 – 8 Chascomús – El Rincón

QUINTO PARTIDO

Chascomús – Las Pilchas 10 – 6-1/2 Gral. Balcarce – Lomas De Pila