GIRO EN CHASCOMÚS: Detuvieron al hombre acusado de golpear brutalmente al adolescente en la camilla, tras el choque

Impactante avance en la causa por el crimen de Kevin Martínez (15). La Justicia ordenó la detención formal de Leandro Edgardo Marcelino (50), el vecino acusado de agredir ferozmente al menor mientras este se encontraba inmovilizado en una camilla tras haber protagonizado un accidente de tránsito en Chascomús. La medida fue dispuesta por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la UFID N° 9, quien imputó al agresor bajo la grave calificación penal de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

El trágico episodio se desencadenó el pasado martes 12, cuando la moto en la que Kevin viajaba como acompañante colisionó contra un automóvil. Mientras los servicios de emergencia asistían al adolescente herido en plena calle, Marcelino se acercó al lugar y, ante la mirada de múltiples testigos que llegaron a filmar la secuencia, lo atacó a golpes de manera brutal. El joven fue trasladado inconsciente a un sanatorio de Buenos Aires, donde falleció horas después. Si bien la autopsia confirmó que la muerte ocurrió por politraumatismos y una hemorragia interna, los peritos aún intentan determinar con precisión el impacto letal de la golpiza frente al choque.

Tras su captura, se conoció el oscuro y amplio prontuario delictivo de Marcelino: apenas un mes atrás había sido condenado por el delito de abuso sexual, pero gozaba de libertad porque su defensa apeló el fallo. Además, arrastra antecedentes por violencia familiar, daños y lesiones desde 2009.

Fuente: CNM Noticias