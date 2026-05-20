216° Aniversario de la Revolución de Mayo

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celesterastelli
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El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, invita a la comunidad a los actos programados en el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, el próximo lunes 25.

Programa Oficial.

10:00 hs.

Plaza de Mayo.

  • Izamiento de Pabellón Nacional y Bandera Bonaerense.
  • Himno Nacional Argentino.
  • Cuadro alegórico protagonizado por alumnos y alumnas de la E.S. N°4 “Villa Brown” de la localidad de Loma Verde.
  • Palabras alusivas a cargo del Profesor de la E.S. N°5, Diego Castro.


11:00 hs.

Parroquia “Nuestra Señora del Pilar”

  • Solemne Te Deum, oficiado por el Padre Mario Peralta Luna.

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