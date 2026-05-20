El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, invita a la comunidad a los actos programados en el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, el próximo lunes 25.
Programa Oficial.
10:00 hs.
Plaza de Mayo.
- Izamiento de Pabellón Nacional y Bandera Bonaerense.
- Himno Nacional Argentino.
- Cuadro alegórico protagonizado por alumnos y alumnas de la E.S. N°4 “Villa Brown” de la localidad de Loma Verde.
- Palabras alusivas a cargo del Profesor de la E.S. N°5, Diego Castro.
11:00 hs.
Parroquia “Nuestra Señora del Pilar”
- Solemne Te Deum, oficiado por el Padre Mario Peralta Luna.