155° Aniversario Fundacional de Villanueva

El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez y la Delegada en la localidad María Eseiza, tienen el agrado de invitar a la comunidad a participar de la celebración por el 155° aniversario fundacional del pueblo de Villanueva. La festividad se llevará a cabo el domingo 24 del corriente en donde se compartirá el presente programa de actos.
8:30 hs.
- Izamiento de Pabellón Nacional, Bandera Bonaerense y Paño de Villanueva.
- Avenida San Martín y 9 de Julio
9:00 hs.
- Santa Misa en la Capilla San José, oficiada por el Cura Párroco Mario Peralta Luna.
10:00 hs.
- Chocolate y tortas fritas en el ingreso a la sede del Villanueva Fútbol Club.
- Entrega de Premios de los Torneos “155° Aniversario”.
- Avenida San Martín y Av. 9 de Julio.
11:00 hs.
DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA
- Palabras alusivas.
- Participan Delegaciones locales y Centros Tradicionalistas invitados.
- Avenida San Martín
13:00 hs.
ESPECTÁCULO ARTÍSTICO
- Daniel Farisano Grupo
- Amigos del Chamamé
- Ballet infanto-juvenil del Villanueva Fútbol Club.
- Taller de Cultura de Danzas Folclóricas.
Avenida San Martín y 9 de Julio.
Habrá servicio de cantina, a cargo de la EES N° 3 María Ana Cuburú.