155° Aniversario Fundacional de Villanueva

El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez y la Delegada en la localidad María Eseiza, tienen el agrado de invitar a la comunidad a participar de la celebración por el 155° aniversario fundacional del pueblo de Villanueva. La festividad se llevará a cabo el domingo 24 del corriente en donde se compartirá el presente programa de actos.

8:30 hs.

Izamiento de Pabellón Nacional, Bandera Bonaerense y Paño de Villanueva. Avenida San Martín y 9 de Julio



9:00 hs.

Santa Misa en la Capilla San José, oficiada por el Cura Párroco Mario Peralta Luna.

10:00 hs.

Chocolate y tortas fritas en el ingreso a la sede del Villanueva Fútbol Club .

. Entrega de Premios de los Torneos “155° Aniversario”. Avenida San Martín y Av. 9 de Julio.



11:00 hs.

DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA

Palabras alusivas.

Participan Delegaciones locales y Centros Tradicionalistas invitados. Avenida San Martín



13:00 hs.

ESPECTÁCULO ARTÍSTICO

Daniel Farisano Grupo Amigos del Chamamé Ballet infanto-juvenil del Villanueva Fútbol Club. Taller de Cultura de Danzas Folclóricas.



Avenida San Martín y 9 de Julio.

Habrá servicio de cantina, a cargo de la EES N° 3 María Ana Cuburú.