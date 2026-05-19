155° Aniversario Fundacional de Villanueva

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celesterastelli
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El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez y la Delegada en la localidad María Eseiza, tienen el agrado de invitar a la comunidad a participar de la celebración por el 155° aniversario fundacional del pueblo de Villanueva. La festividad se llevará a cabo el domingo 24 del corriente en donde se compartirá el presente programa de actos.

8:30 hs.

  • Izamiento de Pabellón Nacional, Bandera Bonaerense y Paño de Villanueva.
    • Avenida San Martín y 9 de Julio

9:00 hs.

  • Santa Misa en la Capilla San José, oficiada por el Cura Párroco Mario Peralta Luna.

10:00 hs.

  • Chocolate y tortas fritas en el ingreso a la sede del Villanueva Fútbol Club.
  • Entrega de Premios de los Torneos “155° Aniversario”.
    • Avenida San Martín y Av. 9 de Julio.

11:00 hs.

DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA

  • Palabras alusivas.
  • Participan Delegaciones locales y Centros Tradicionalistas invitados.
    • Avenida San Martín

13:00 hs.

ESPECTÁCULO ARTÍSTICO

  • Daniel Farisano Grupo
    • Amigos del Chamamé
    • Ballet infanto-juvenil del Villanueva Fútbol Club.
    • Taller de Cultura de Danzas Folclóricas.

Avenida San Martín y 9 de Julio.

Habrá servicio de cantina, a cargo de la EES N° 3 María Ana Cuburú.

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