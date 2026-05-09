Tras allanamiento, dos hombres quedaron detenidos

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 06/05/2026 se recepciona denuncia a ciudadana de este medio, dónde daba cuenta que un sujeto masculino mayor de edad, se había constituido en su domicilio y amenazó exhibiendo un arma de fuego. Ante ello se efectuaron las tareas judiciales e investigativas respectivas, lográndose orden de allanamiento para una morada Sita sobre calle María Micucci de este medio, donde se procede al secuestro de un arma de fuego, calibre 6.35 y se aprehenden al sujeto causal de la amenaza, y a otro sujeto masculino que se hallaba compartiendo la vivienda.

Ambos fueron trasladados a sede Judicial en el día de la fecha (09/05/2026), regresando a sede Policial con la conversión de la Aprehensión en DETENCION para ambos, siendo que el autor de las amenazas quedó formalmente imputado de los delitos de “AMENAZAS AGRAVADAS POR EL USO DE ARMAS Y PERPETRADAS POR UN HOMBRE A UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO – ENCUBRIMIENTO – TENENCIA DE ARMAS DE USO CIVIL”, mientras que el segundo sujeto quedó detenido por los delitos de “ENCUBRIMIENTO y TENENCIA DE ARMAS DE USO CIVIL”, con la intervención de la UFID de Brandsen.

Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ