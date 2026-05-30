El Ministerio de Salud de la Nación y CAEMe, anuncian una agenda de inversión de US$ 8.000 millones para investigaciones clínicas en el país

En el marco de una audiencia con el presidente de la Nación, Javier Milei, y el Ministro de Salud, Mario Lugones, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que representa a las empresas farmacéuticas de innovación en el país, anunció inversiones para el desarrollo de la investigación clínica en Argentina, junto con el Ministerio de Salud de la Nación. Esto sienta las bases para posicionar a la Argentina como un referente global en la economía del conocimiento y la ciencia médica.

Como parte de este acuerdo, CAEMe promoverá que sus laboratorios asociados realicen una inversión total acumulada de USD 8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años.

Esta in iciativa busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en I+D del sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico. Los asociados CAEMe aportan el 95% del total de esta inversión.

Actualmente, hay más de 50.000 pacientes que participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior. También cada año se generan más de 4.000 nuevos contratos en centros de investigación clínica. Esto refleja el dinamismo del sector y las oportunidades que se abren para que la innovación en salud se convierta en uno de los grandes motores estratégicos del desarrollo argentino, integrando ciencia, tecnología, innovación y economía del conocimiento.

“Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, destacó Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEMe.

Estas inversiones permitirán seguir trabajando con el Ministerio de Salud para contribuir con el fortalecimiento del ecosistema de salud, contemplando estímulos a centros de investigación, la capacitación de profesionales de la salud y el impulso de la investigación en hospitales públicos. También afianzarán el acceso y la sostenibilidad, permitiendo que más avances científicos derivados de estas investigaciones se traduzcan en un acceso sostenible a la innovación para los pacientes del sistema de salud argentino.

Por último, resulta importante destacar que ampliarán el impacto económico, ya que generará un ahorro genuino mayor para el sistema sanitario —por ser las empresas quienes asumen los costos de atención integral de los pacientes en estudio— y un incremento en la exportación de servicios con ingreso de divisas.

“Este plan de inversiones nos permite reforzar las condiciones para que la Argentina vuelva a ganar lugar en la agenda global, se consolide como un socio confiable y atractivo para la innovación, y traduzca ese liderazgo en oportunidades concretas para pacientes, profesionales y el desarrollo federal” señaló el Presidente de CAEMe.

La Argentina cuenta con una ventaja competitiva gracias a la alta calidad de sus científicos y una infraestructura profesional que ha permitido descubrimientos históricos en biología molecular y terapias inmunológicas. Con este plan, se busca consolidar el liderazgo de Argentina como referente regional en investigación clínica, generando empleo, divisas e innovación.

¨CAEMe está integrada por empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de I+D que investigan, desarrollan y comercializan en el país medicamentos de innovación. Con 100 años de trayectoria, es la primera cámara del sector fundada en América Latina. Las compañías asociadas a CAEMe generan

empleo directo y altamente calificado a alrededor de 9.000 personas en forma directa y más de 20.000 en forma indirecta. Poseen 10 plantas productivas propias instaladas en el país¨ remarcó el Presidente de CAEMe.