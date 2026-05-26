Taekwondo: Segunda mesa anual de la Academia Ursino

La Academia Taekwondo Ursino Competición Escuela General Paz, Ranchos, a cargo del Grand Master Alejandro Ursino, llevó a cabo la segunda mesa de examen de este año 2026.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Jubilados el pasado viernes 22 de mayo, donde ascendieron a una nueva graduación 15 alumnos, los cuales” rindieron muy buen examen”, según la consideración del instructor.

“Los alumnos hicieron todo tipo de trabajo, comenzando con el precalentamiento, elongación, caminata básica y avanzada ejecutando diferentes técnicas de ataque y defensa, técnicas y combinaciones de ataque defensa en movimiento; luego se comenzó con formas (cada uno de su graduación), trabajo de enfrentamientos, semi combate, defensa personal, focos para trabajar la efectividad de cada técnica de ataque en diferentes alturas, tanto técnicas básicas como de habilidad. Escudo para medir y ver La potencia de cada movimiento, resistencia trabajo físico, rotura de madera y lección oral”, enumeró detalladamente Ursino.

Los alumnos fueron:

Bastian Rojas promovido cinturón rojo punta negra, Irina Lois a azul punta roja.

Alejo Núñez a cinturón azul.

Matías Quiroga a cinturón verde punta azu

Ian Sosa, Indio Galeano, Paul y Benicio Mendizábal a cinturón verde.

Tiziana y Teo Badano a amarillo punta verde.

Francisco Villalba, Franchesca Wooley, Nicolás Gozza Serio, Axel Aguiar y Blas Tallarico, promovidos a cinturón blanco punta amarilla.

“Muchísimas gracias a todos los cinturones negros: Daniel, Aaron, Ivan, Morena y Fausto, que estuvieron presentes apoyando el equipo en toda la jornada. A los padres y familiares que estuvieron presentes”, destacó Urisno, agregando: “a seguir al 100% taekwondo seguimos trabajando durante todo el año los lunes y viernes 19 a 21, y los sábados de 17 a 18 horas al Centro de Jubilados. La actividad es para niños, jóvenes y adultos ambos sexos, comenzando a partir de 5 años en adelante, sin límite de edad. Los interesados, comunicarse al 9241 55 3561”