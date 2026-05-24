La Patrulla Rural infracciona a cuatro masculinos

Personal del Comando de Prevención Rural General Paz, a raíz del aviso efectuado por un productor agropecuario, y gracias al rápido accionar policial, procedió a identificar e infraccionar a cuatro masculinos oriundos de la localidad de Domselaar.

Los mismos, se movilizaban en una camioneta Fiat Fiorino color blanca, constatándose en el interior del rodado el transporte de cuatro canes símil raza galgo, y cinco ejemplares de cría de antílope sin vida, los cuales presentaban claras mordeduras compatibles con ataque de canes.

En consecuencia, se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes por infracción a la normativa vigente, con intervención de Ministerio de Desarrollo Agrario.