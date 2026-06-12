Domingo de finales: Copa Atares Housing en El Canal Tenis

El próximo domingo en las instalaciones de El Canal Tenis, de Brandsen, se disputarán m las finales de la Copa Atares Housing, con la participación de dos jugadores de General Paz: Juan Pablo Aparicio (de Ranchos) y Ángel “Pichu” Godoy (de Loma Verde).

A partir de las 12:30, se jugarán en simultáneo las finales de Segunda, Tercera y Cuarta Categoría, que consagrarán a los campeones de una nueva edición del torneo:

2ª: Ángel Godoy vs. Lorenzo Ruíz

3ª: Nahuel Ferreyra vs. Fausto Vago

4ª: Juan Aparicio vs. Santiago Gelsi

Previamente, también en El Canal Tenis, se disputarán los play-offs del Interclubes Platense, donde el equipo local recibirá al Club Hípico de City Bell, buscando un lugar en semifinales.

Durante toda la jornada habrá servicio de cantina, y los asistentes podrán disfrutar de las propuestas gastronómicas de El Viejo Chuck Burgers, con sus reconocidas hamburguesas.

Al término de los partidos se procederá a la entrega de premios jugadores, familiares y público en general a acompañar esta gran jornada deportiva, que culminará con la entrega de premios.