Ya se pueden denunciar por WhatsApp conductas peligrosas al volante: cómo funciona el sistema

La Agencia Nacional de Seguridad Vial inició el sistema el viernes pasado. El “Sistema de Reporte Vial Ciudadano” es anónimo, pero requiere foto o video del vehículo denunciado. Es para maniobras peligrosas, no para infracciones menores



Por Diego Zorrero

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial que tuvo como epicentro del miércoles 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), lanzó el viernes un nuevo sistema de fiscalización del comportamiento de los conductores, que involucra a los propios protagonistas.

Se denomina el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, y tal como su nombre lo indica, se trata de un mecanismo que permitirá a todos los ciudadanos, sean conductores o no, hacer denuncias respecto a situaciones que consideren que ponen en riesgo la seguridad vial en la vía pública.

La nueva herramienta es de accionamiento totalmente digital y anónimo, de bajo costo y alto impacto, ya que se utiliza desde cualquier teléfono celular o computadora personal, y funciona a través de WhatsApp.

A qué se apunta (y a qué no)

Está pensada para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial y pero no está pensada para denunciar siniestros comunes o faltas de tránsito menores como puede ser la de autos mal estacionados. La idea de esta herramienta es crear un canal de comunicación específico para registrar y sancionar conductas peligrosas al volante. La consecuencia de tiene una denuncia que tiene curso positivo es la inhabilitación de la licencia de conducir de la persona que tuvo prácticas peligrosas para propios y/o para terceros en la vía pública.

El sistema ya está comenzó a funcionar desde este viernes 12 de junio, para lo cual la ANSV creó un equipo de especialistas que reciban loas denuncias y puedan darle el curso correspondiente a la mayor brevedad posible.

El modo de uso es muy simple. Ante una situación que sea considerada de alto riesgo, las personas denunciantes deben escribir un mensaje de WhatsApp al número 11-2787-0000, tras lo cual recibirán un mensaje de bienvenida al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seguido de una breve explicación del funcionamiento.

El modo de hacer la denuncia es completando un formulario en el que se hacen preguntas relacionadas con la acción que se quiere denunciar. Además, se explica que no se aceptarán videos tomados mientras se conduce, ni aquellos en los que no se vea la patente del vehículo denunciado.También se explica en el primer mensaje recibido que ese canal no recibe llamadas de voz o de video.

Infracciones denunciables

En el formulario se preguntará primero qué tipo de conducta se quiere denunciar, con opciones preestablecidas que hay que seleccionar:

Consumo de alcohol al volante

Sobrepasos prohibidos

Exceso de velocidad

Atropellamientos

Picadas o carreras ilegales

Menores de edad conduciendo

Adulteración u ocultamiento de patentes

Altercados entre conductores que impliquen violencia física y/o afecten a terceros

Otras

A continuación, se solicita que se haga una breve descripción del hecho, el dominio del vehículo denunciado, el lugar y la fecha donde ocurrió, y luego un acceso para subir el material complementario. Tener una prueba de fotos o videos es fundamental para que la denuncia continúe su recorrido de evaluación. Si solo se completa el formulario y nada más, la denuncia no prosperará.

Debido a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no puede retirar la licencia de conducir, sino que lo deben hacer las autoridades provinciales o municipales que la expiden, la entidad compartió el programa a todas las provincias previamente a su lanzamiento, a los efectos de poder darle cumplimiento en todo el país. Según informaron desde la ANSV, la recepción de la propuesta fue excelente y el sistema ya está en funcionamiento para situaciones de peligro vial en todas las jurisdicciones.

Una vez recibida una denuncia, un equipo especialmente conformado para hacer la evaluación de cada caso, analizará las denuncias y dará curso, en los casos que entienda que es procedente, para que las autoridades locales retengan la licencia de conducir a quién tuvo una conducta que atenta contra la seguridad vial.

Infobae