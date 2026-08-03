Thiago Rescinito suma experiencia y buenos resultados

El joven ranchero se ha destacado a lo largo de su vida en el tenis, y hoy, sumándose a la ola de fanáticos por el Pádel, continúa con su crecimiento deportivo cosechando muy buenos resultados. Su último logro, fue ser finalista en una liga tan competitiva como la platense, en el Distrito Pádel Center Open.

“Ahora estoy con el pádel, como la gran mayoría (risas), pero sí jugué al tenis desde chico con (Luis) Babboni, y aunque ahora no jugaba hace mucho por estar metido con el pádel justamente, me llego una invitación de un amigo, Matías Campillo, que organizó un torneo en el mes de junio acá en el CEF, el cual acepté con mucho gusto, porque siempre es lindo volver a jugar al tenis; y termine saliendo campeón, así que muy agradecido y contento”, cuenta Thiago, haciendo un pequeño repaso de lo que fueron sus inicios y su presente en este deporte.

Sin embargo, como mencionábamos al inicio, el furor del pádel desplazó (¿momentáneamente?) al tenis, para muchos aficionados locales, y Rescinito no fue la excepción: “Desde que inicié en 2024 estoy metiéndole desde lleno al pádel, logrando un ascenso de categoría por año y campeonatos, en las distintas localidades de la zona como General Belgrano, Brandsen, y acá en Ranchos, lo cual me parece un gran logro en cuanto a lo personal, siendo que es un deporte totalmente nuevo para mí”, subraya.

“Hoy me encuentro compitiendo en la 4ª categoría de caballeros, y después de muchos torneos disputados en la zona tenía ganas de probar competir un poco más lejos, así que durante los fines de semana del 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto, estuve disputando el Distrito Pádel Center Open en la ciudad de La Plata con un compañero de Chascomús (Mariano Noya), y jugando juntos por primera vez, logrando llegar al último partido (final), pero no pudimos coronar”, se lamenta.

Pese a que no logró el objetivo que se había planteado junto a su compañero, esta experiencia, sirve para medirse en cuánto a su capacidad, y seguir sumando experiencia en un deporte que es cada día más competitivo, y él es consciente de ello: “Más allá del resultado, estoy muy contento porque es un deporte que todo el tiempo te motiva y te da a seguir creciendo y compitiendo; pero, sobre todo, siempre es lindo representar a Ranchos, y tratar de dejarlo lo más alto posible”, cierra Thiago Rescinito.