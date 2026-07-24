Intento de robo frustrado: durante la madrugada

En horas de la madrugada de este viernes se produjo un intento de robo en calle Centurión, pero la alerta de los vecinos, frustraron su cometido.

Según informaron fuentes policiales, malvivientes intentaron sustraer pertenencias de una camioneta Amarok que se encontraba estacionada en calle centurión.

Tras romper el vidrio de la puerta trasera del lado del conductor del rodado, el ruido que esto provoca alerta a los vecinos del lugar, que no dudaron en actuar, gritando para alertar de la situación.

Ante esto, los delincuentes se ven obligados a huir del lugar en un vehículo que los aguardaba, y para evitar que más testigos se sumen a la escena del hecho, realizan una detonación, que podría ser un disparo de arma de fuego o una explosión.

Personal de la Estación de Policía Comunal de Ranchos se encuentra abocada a la investigación.