El Verdinegro sigue su lucha por el campeonato

Luego de varias fechas suspendidas por las condiciones climáticas adversas, se vienen partidos importantes para dos de las categorías del Club Atlético Ranchos.

El sábado 25 de julio, a las 11:30 se jugará la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Chascomunense de Fútbol, de la séptima división, frente a ADES. Los rancheros irán en búsqueda del pase a las semifinales en condición de visitante. En el partido de ida, el partido finalizó 0-1 a favor del conjunto de Belgrano.

Por su parte, el domingo 26, se jugará la ida de las semifinales, donde la tercera división recibirá a LEFU Club a las 14 horas, en el estadio “José Luis Brown”.

Prensa CAR