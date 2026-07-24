Se jugaron los primeros cruces del Torneo “La Net Wireless”

En la jornada de jueves, en el Club de Pelota Chascomús se dio inicio a una nueva competencia, con presencia de pelotaris de Ranchos, Chascomús, Lezama, General Belgrano, Castelli y La Plata.

Mucho público y muy buenos partidos.

RESULTADOS:

Suma 6 o más.

Del Re R-Leclercq M a Battisacchi M-Alfonsin s 12/5 12/1.

Murias T-Cambas M a Machicote F-Benavides S 12/6 12/8.

Del Re R-Leclercq M a Lejona F-Ibarra F 12/7 8/12 7/5.

San Quintín A-López B a Killamet L-Killamet F 12/4 12/7.

Maggi F-Gayol J a Machicote F-Benavides S 12/2 12/4.

San Quintín A-Lopez B a Pintos M-Gonzalez J 12/6 7/12 7/6.

Suma 9 o más.

Casalins L-Jaurretche A a Robledo M-Pallero A 12/11 7/12 7/1.

Nociti M-Ayala C a Gayol M-Irazoqui E 12/9 12/11.

Curuchet R-Cambas F a Cabrera J-Correa A 10/12 12/5 7/3.

Suma 12 o más.

Balisa F-Taus C a Donadio E-Murias M 12/6 12/9.

Maggi J-Perez J a Balisa F-Taus C 12/10 11/12 7/6.

Jornada de viernes comienza a las 18 hs.

Prensa Liga Regional