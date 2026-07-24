El histórico programa “En el Camino” graba un episodio especial en San Miguel del Monte

Por primera vez, el ciclo conducido por Mario Markic dedicará una emisión entera a recorrer los atractivos patrimoniales y gastronómicos de la ciudad.

El reconocido periodista y conductor Mario Markic llegó a San Miguel de Monte junto al equipo de producción de En el Camino (TN) para la realización de un capítulo exclusivo sobre la localidad.

Previo al inicio del rodaje, la producción mantuvo una reunión con el intendente local, José Castro, y el director de Turismo, Hernán Vezzulla, para coordinar el itinerario de trabajo.

Los puntos destacados del recorrido

Durante la jornada, el equipo centró su interés en hitos clave de la historia e identidad montense:

El Rancho de Rosas y el Museo Local: Markic mostró un especial interés por la historia del traslado de la estructura histórica de la vivienda de Juan Manuel de Rosas desde Los Cerrillos hasta Monte.

Markic mostró un especial interés por la historia del traslado de la estructura histórica de la vivienda de Juan Manuel de Rosas desde Los Cerrillos hasta Monte. Oficios tradicionales: Se prevé el registro en el taller de talabartería de Facundo Ostegui, destacando el trabajo artesanal criollo.

Se prevé el registro en el taller de talabartería de Facundo Ostegui, destacando el trabajo artesanal criollo. Boliches históricos: Sujeto a los tiempos de filmación, la producción contempla visitar pulperías y boliches tradicionales en las localidades de Berra y Abbott.

Fuente: Monte al Día