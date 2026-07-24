A 71 años del Golpe, restituyeron la placa homenaje de los ferroviarios, a Eva Duarte de Perón  

Con la presencia de la sobrina nieta de Evita, la Jefa de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez.

En la tarde de este jueves 23 de julio, se llevó adelante el acto de restitución de la Placa homenaje a Eva Perón, que los ferroviarios de la Estación de Ranchos colocaran en su honor en el año 1952, a un mes de su desaparición física; y que posteriormente fuera escondida para evitar que sea vandalizada en 1955, cuando se produjo el Golpe de Estado que derrocó a Perón.

La Estación del Ferrocarril fue el escenario en donde se realizó este acto, que tuvo como finalidad restituir parte del patrimonio histórico de nuestro pueblo, al recolocar una placa que casi 74 años atrás, los trabajadores ferroviarios habían realizado en honor a Eva Duarte de Perón tras su fallecimiento.

Adolfo Giles y su familia fueron los custodios de este símbolo histórico, patrimonio local, exhibiéndolo durante cuatro décadas en el Museo que creara en su hogar, y que hoy se encuentra en el recuperado predio de la Estación.

El acto fue presidido por el Intendente Juan Manuel Álvarez, la Jefa de Asesores Álvarez Rodríguez, la Subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo Ayelén Borda, la Presidenta del HCD Ana Clara Álvarez y la Presidenta del Partido Justicialista de General Paz, Rita Castro. Además, se encontraban presentes Concejales, funcionarios municipales, y representantes de agrupaciones y municipios vecinos, que acompañaron al público local.

Luego de la lectura de la ordenanza que legitimiza esta restitución, las autoridades antes mencionadas descubrieron la placa recuperada, que fue colocada en el hall de entrada del edificio de la Estación, junto a una placa que explica cómo sucedieron los hechos.

La militante del PJ, Cristina “Lela” Echarri revivió parte de esta historia con profundo sentimiento y valor educativo; resaltando la memoria colectiva, así como también el compromiso de la sociedad ante determinados momentos políticos y sociales como los que se vivieron hace tantas décadas, y que hoy se mantienen con tanta vigencia.

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Duarte, agradeció profundamente a quienes hicieron posible que esta parte de la historia fuera conservada, y hoy restaurada. “Ella también hizo historia. En 33 años, y solo 7 de vida pública y política, ella pudo crear una fundación para cortar la burocracia del Estado, y resolver los problemas que no podían esperar ni aguantar más (…), siendo puente entre Perón y los trabajadores (…), creando hospitales, barrios obreros”, resaltó.

“Y en esta Argentina que es tan desigual y nos duele, y que, con Axel en la Provincia, con Juan acá en Ranchos, con todos los compañeros y compañeras, todos los días no levantamos para hacerle fuerza a esta desigualdad, para enfrentarla, para confrontarla, para denunciarla, para tratar con lo que tenemos de reparar tanto daño que están haciendo. La imagen de Evita se vuelve enorme”, enfatizó Álvarez Rodríguez.

Para dar cierre, el Ballet Guardia de los Ranchos, a cargo de la Profesora Carolina Speranza, presentó un cuadro de danzas alegórico al momento.