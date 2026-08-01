Farmacias de turno en agosto

Sábado 1 Duclós
Domingo 2 Duclós
Lunes 3 Torrissi
Martes 4 Brambilla
Miércoles 5 D’Andrea
Jueves 6 Duclós
Viernes 7 Torrissi
Sábado 8 D’Andrea
Domingo 9 D’Andrea
Lunes 10 Duclós
Martes 11 Torrissi
Miércoles 12 Brambilla
Jueves 13 D’Andrea
Viernes 14 Duclós
Sábado 15 Brambilla
Domingo 16 Brambilla
Lunes 17 D’Andrea
Martes 18 Duclós
Miércoles 19 Torrissi
Jueves 20 Brambilla
Viernes 21 D’Andrea
Sábado 22 Torrissi
Domingo 23 Torrissi
Lunes 24 Brambilla
Martes 25 D’Andrea
Miércoles 26 Duclós
Jueves 27 Torrissi
Viernes 28 Brambilla
Sábado 29 Duclós
Domingo 30 Duclós
Lunes 31 Torrissi