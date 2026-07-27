El Verdinegro avanza en la pelea por el torneo

El Club Atlético Ranchos disputó este fin de semana dos partidos: La Séptima quedó en cuartos de final, y la Reserva se impuso en la Ida de la Semifinal.

En la primera jornada, los chicos de la séptima división no pudieron conseguir el pase a semi ante ADES, y el partido resultó 3-1 a favor del conjunto local. El gol del verdinegro lo marcó Emanuel Ugalde.

Cabe recordar que, en el encuentro de ida, Ranchos había caído 1-0 ante la Agrupación Deportiva El Salado.

Por su parte, el domingo se jugó la ida de semifinales en la tercera división, frente a LEFU. El encuentro se disputó en el “José Luis Brown”, y el resultado fue 4-1 a favor del ranchero.

Los goleadores verdinegros de la jornada fueron de Darío Vegas, Augusto Ferrante, Matías Cortes y Daniel Alegre.

El próximo fin de semana se jugará el partido definitivo para que el ganador de este cruce consiga el pase a la gran final.

PRENSA CAR