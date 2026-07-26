Comienza a definirse el “Torneo La Net Wireless”

Con dieciséis partidos de gran nivel, se completó la jornada de sábado, en el Club de Pelota Chascomús, en donde pelotaris de Ranchos, Chascomús, Lezama, La Plata, General Belgrano, y Castelli buscan quedarse con el “Torneo La Net Wireless”.

Resultados de zonas:

Suma 6 o más.

Bertoglio A-Morot B a Moja J-Durañona P 12/8 10/12 7/6.

Suma 9 o más.

Alfonsín A-Blanco G a Balda M-Gayol T 12/2 12/2.

Saldias J-Vasco W a Balda M-Gayol T 12/9 12/6.

Irulegui E-da Vila A a Cabrera J-Correa A 12/9 12/10.

Rodríguez A-Llanos G a Casalins L-Jaurretche A 12/10 12/9.

Rodríguez A-Llanos G a Robledo M-Pallero A 12/6 12/10.

Suma 12 o más.

Rodríguez A-Mendoza S a Banegas S-Rodríguez A 12/7 12/10.

Arguello J-Defeo E a Banegas S-Rodríguez A 128 8/12 7/6.

Rodríguez A-Mendoza S Arguello J-Defeo E 12/9 12/9.

Messina O-Vázquez M a Fornetti R-Armendariz E o/12 12/4 7/3.

Messina O-Vazquez M a Canales J-Kolkowski I 7/12 12/4 7/5.

Fornetti R-Armendariz E a Canales J-Kolkowski I 12/11 12/11.

Jornada de domingo comenzó a las10:30 hs con los cuartos de final de la categoría suma 6 o más. Luego semifinales y finales de todas las categorías.

Prensa Liga Raegional