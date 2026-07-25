Segunda jornada del “Torneo La Net Wireless”

Este viernes se disputó la segunda jornada del Torneo organizado por la Liga Regional, donde se jugaron trece partidos de gran nivel en el Club de Pelota Chascomús. Este sábado tuvo continuidad.
RESULTADOS
Suma 6 o más.
Battisacchi M-Alfonsin S a Lejona F-Ibarra D 12/0 12/0. (Lesión)
Murias T-Cambas M
Ibarra D-Gonzalia P a Moja J-Durañona P 4/12 12/3 7/6.
Pintos M-González J a Killamet L-Killamet F 3/12 12/3 7/4.
Murias T-Cambas M a Maggi F-Gayol J 11/12 12/3 7/5.
Ibarra D-Gonzalia P a Bertoglio A-Morot B 12/10 8/12 7/4.
Suma 9 o más.
Nociti M-Ayala C a Piazzoli L -Arbeleche 12/5 12/11.
Piazzoli L-Arbeleche A a Gayol M-Irazoqui E 12/10 4/12 7/3.
Alfonsín A-Blanco G a Saldias J -Casco W 12/3 12/6.
Suma 12 o más.
Donadio E-Murias M a Maggi J-Pérez J 7/12 12/8 7/4.
Irulegui M-Eseiza M a Cerimele R-Moretti A 12/6 9/12 7/1.
Bollini S-Arrix J a Irulegui M-Eseiza M 12/4 12/11.
Cerimele R-Moretti A a Bollini S-Arrix J 12/9 12/7.
Jornada de sábado dio comienzo a las 14 hs. con la siguiente grilla: