La Provincia declaró de interés al Newcom, el deporte para adultos mayores que no para de crecer

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial la práctica del Newcom, una disciplina destinada a personas mayores que se consolidó como uno de los deportes con mayor crecimiento dentro de los Juegos Bonaerenses por sus beneficios físicos, cognitivos y sociales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial la práctica del Newcom, una disciplina destinada a personas mayores que se consolidó como uno de los deportes con mayor crecimiento dentro de los Juegos Bonaerenses por sus beneficios físicos, cognitivos y sociales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1550-MDCGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, por iniciativa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes.

El Newcom, una adaptación del vóleibol en la que la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearse, forma parte de los Juegos Bonaerenses desde 2010 y se convirtió en una herramienta clave para promover la inclusión, la integración y una vida activa entre las personas mayores.

En la actualidad es una de las disciplinas más convocantes de la competencia provincial. En los últimos diez años duplicó la cantidad de participantes y, para la edición 2026, registró 3.491 inscriptos distribuidos en las categorías +60 y +70 años.

Una actividad que mejora la salud y fortalece los vínculos

La resolución destaca que el Newcom permite a las personas mayores «recobrar el entusiasmo de la juventud y contrarrestar el paso del tiempo», además de favorecer la participación, la integración entre personas de distintas edades y mejorar la calidad de vida y la salud mental.

El coordinador de la disciplina en los Juegos Bonaerenses, Diego Ruiz, aseguró que «es una herramienta de inclusión saludable porque genera beneficios psicosociales, emocionales y hasta cognitivos, ya que estimula la toma de decisiones rápidas, agiliza la memoria y la coordinación».

Ruiz, integrante además de la Selección Argentina y coordinador del seleccionado bonaerense, destacó que el crecimiento de este deporte responde a su carácter inclusivo.

«Fue creciendo exponencialmente porque integra a personas con distintas capacidades físicas», señaló.

Además, remarcó que «contribuye a aumentar la autoestima y generar compañía debido a que promueve el sentido de pertenencia, propiciando que los pares puedan encontrarse en un mismo espacio».

Para el referente provincial de la disciplina, «el aspecto lúdico y social es el corazón del juego», y destacó que «en la Provincia hay un Estado presente que ha acompañado esta dinámica y por ello Buenos Aires es el único territorio que hoy cuenta con las dos categorías deportivas: 60 y 70 años».

Referenciageográfica

Un deporte que sigue expandiéndose

La declaración de interés provincial tuvo como antecedente una manifestación del Senado bonaerense, que en noviembre de 2025 solicitó al Poder Ejecutivo impulsar este reconocimiento.

El Newcom nació en Estados Unidos como una adaptación del vóleibol y fue incorporado a los Juegos Nacionales Evita en 2008 con el objetivo de fomentar la actividad física y la integración de las personas mayores.

Con el paso de los años, la disciplina se expandió en todo el país y actualmente cuenta con clubes, ligas y torneos propios en distintas provincias, consolidándose como una de las propuestas deportivas con mayor crecimiento entre los adultos mayores.