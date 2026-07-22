Una vecina fue víctima del “Cuento del tío”

El pasado viernes, en horas de la mañana, una vecina de nuestra ciudad fue víctima del conocido “cuento del tío”. Los delincuentes se llevaron una importante suma de dinero.

Una adulta mayor recibió un llamado telefónico, y mediante engaños, lograron que los reciba en su domicilio, y le entregara una suma de dinero en dólares.

Los estafadores se comunicaron con la señora, diciéndole que “tienen que cambiar los dólares por nuevos”, y de esta manera lograr que los reciba en su casa y entregue el dinero.

Los delincuentes, serían dos: un hombre y una mujer, que fueron captados por las cámaras de seguridad circulando en un vehículo marca Ford.

El hecho comenzó a ser investigado rápidamente, y a raíz de las cámaras de seguridad se logró identificar un vehículo, sin embargo, esa pista resultó infructuosa ya que circulaban en un vehículo duplicado, por lo que se continúa con las tareas investigativas para dar con los responsables del hecho.

El Comisario Inspector Lucas Andersen explicó que “tenemos por cámaras el auto que entró e hizo la estafa, pero tenía una patente lateada, por eso no pudimos dar con los autores, porque el dueño original de esa patente es de La Plata, y no tiene nada que ver con el hecho”.

En este sentido, es importante explicar que los delincuentes utilizan esta modalidad, circulando en un auto de la misma marca, modelo, e igual patente que el de cualquier ciudadano sin antecedentes, logrando sortear controles o lectoras de patente sin que salte ningún pedido de captura. La víctima de esta modalidad de delito sólo se entera al momento de producirse un hecho como el relatado anteriormente, cuando la policía realiza procedimientos una vez consumados los hechos delictivos en los que utilizaron el rodado.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

Las autoridades piden a la gente no brindar nunca datos personales ni bancarios por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

En la estafa bajo la modalidad del “Cuento del Tío” y fraudes virtuales, los delincuentes se hacen pasar por familiares, empleados de entidades bancarias o representantes de organismos oficiales para engañar y apoderarse del dinero de las víctimas.

Modalidades más frecuentes:

Llamadas telefónicas o mensajes haciéndose pasar por un familiar en problemas.

Comunicaciones falsas de bancos solicitando datos personales, claves o tokens.

Ofertas tentadoras de premios, compras o inversiones a través de redes sociales.

Recomendaciones importantes:

No brindar nunca datos personales ni bancarios por teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

Desconfiar de llamados inesperados o supuestas urgencias familiares.

Cortar la comunicación y confirmar con la persona involucrada por otra vía.

Ante la duda, comunicarse de inmediato con la policía o con la entidad bancaria oficial.

La prevención y la información son las mejores herramientas para evitar ser víctimas. Compartamos este mensaje con familiares, vecinos y, en especial, con los adultos mayores, que son quienes más sufren este tipo de engaños.