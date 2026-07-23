Transporte bonaerense aclara el alcance del nuevo régimen de licencias profesionales interjurisdiccionales dispuesto por Nación

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informa que la Provincia se encuentra adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y, en ese marco, ejerce las funciones que el Estado Nacional delegó a las jurisdicciones para la emisión de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.

Ante versiones difundidas en las últimas horas sobre los cambios en el régimen de licencias profesionales, la cartera que conduce Martín Marinucci aclara que las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias no fueron definidas por la Provincia de Buenos Aires, sino que derivan de las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto N.º 196/2025 y de la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. A partir de ese cambio, la habilitación para el transporte interjurisdiccional pasó a instrumentarse mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E, cuya emisión realizan las provincias que suscribieron el correspondiente convenio de delegación con la ANSV.

La Provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y, como el resto de las jurisdicciones adheridas, cumple con las funciones que le fueron delegadas por el Estado Nacional, aplicando las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos por la normativa nacional.

En ese marco, el Gobierno Nacional dispuso que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas necesarias para la obtención o renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales sean realizadas exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Asimismo, el nuevo régimen no establece una tarifa nacional de referencia para esas prestaciones. En consecuencia, los valores son fijados y percibidos directamente por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales.

Por ello, resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones, ya que se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente.

Frente a las dificultades que presenta la implementación del nuevo sistema, especialmente por la limitada oferta de prestadores habilitados en distintas regiones de la provincia, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias profesionales alcanzadas por este régimen, con el objetivo de que los trabajadores puedan completar los nuevos requisitos sin perder la posibilidad de continuar desarrollando su actividad.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso con la seguridad vial, el cumplimiento de la legislación vigente y la defensa de los conductores profesionales. Asimismo, manifiesta su preocupación porque el nuevo esquema nacional deja a los trabajadores sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia establecida por el Estado Nacional, situación que puede dar lugar a diferencias significativas de costos y afectar el acceso equitativo al trámite en todo el país.