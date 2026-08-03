Newcom: Fortineros subcampeones en casa

El fin de semana pasado, la Subcomisión de Newcom Fortineros, organizó un torneo para +60 y +50 mixtos, donde 11 instituciones se hicieron presentes el sábado, y 8 el domingo.

En la jornada del domingo, se realizó en el C.E.F de Ranchos el Torneo mixto +50, con “equipos muy parejos, de un gran nivel”, destacó el Prof. Horacio Tebes.

Como resultados de este encuentro, el Campeón fue “La Garra”, de Berazategui y el subcampeón “Fortineros”, en una final muy pareja, que terminó definiéndose en tie break.

Mientras que el tercer lugar fue para “Los Horneros”, de General Rodríguez, que se impusieron a Cadetes de Mar del Plata.

Fortineros formó con: María José Sosa, Marilina Hirigoyen, Sandra Lorenzo, Karina Santalucia, Abel Cabrera, Martin Agüero, Martin Arrayago, Juan Domingo Migone, Edgardo Larrea, Carlos Querejeta y Marcelo Barrera. DT: Horacio Tebes.