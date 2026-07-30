Triquinosis: se confirmaron 212 casos positivos en la provincia, 4,6 veces más que en 2025

El ministerio de Salud bonaerense confirmó que hasta el 22 de julio hay 212 diagnósticos positivos, 1 probable, 16 descartados y 102 permanecen en investigación.

Por Ana Roche

El último Boletín Epidemiológico emitido por el ministerio de Salud bonaerense confirmó que, en lo que va del año hasta el 22 de julio (semana epidemiológica / SE 29), en la provincia de Buenos Aires se notificaron 331 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 212 fueron confirmados, 1 probable, 16 descartados y 102 permanecen en investigación.

En tanto, para el mismo período del año 2025, se habían notificado 91 casos sospechosos, 46 de los cuales se confirmaron y 41 quedaron en estudio. Además, se habían registrado tres brotes de triquinosis en los partidos Tornquist/Bahía Blanca en SE 26, en Escobar en SE 27 y Azul en SE 28.

Con estos datos, podemos afirmar que hubo un aumento de alrededor del 361% en los casos confirmados de un año a otro en el mismo período, es decir, en 2026 hubo 4,6 veces más casos que en 2025.

Cinco brotes en 2026

Desde el comienzo del período de bajas temperaturas en otoño del corriente (desde la semana epidemiológica 12 a la 29) los casos confirmados fueron 211, el 65% de los registrados en todo el año.

De estos 212 casos confirmados, 207 se encuentran vinculados a cinco brotes, tanto por consumo de chacinados de elaboración casera como por ingesta de chacinados de origen comercial adquiridos en un establecimiento de expendio (carnicería), mientras que los demás son de otra procedencia o aislados.

Se encuentran en investigación cuatro sospechas de brote en los partidos de General Guido/Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata, asociados al consumo de carne de cerdo, carne de jabalí y chacinados de elaboración casera y productos de origen comercial.

El brote correspondiente a Junín se registró en personas privadas de la libertad de la Unidad Sanitaria Penitenciaria (USP) N°49 a partir del consumo de chacinados de elaboración casera.

Acciones de control de foco

Desde la cartea sanitaria que conduce el ministro Nicolás Kreplak, se llevaron a cabo las acciones de control de foco desde las regiones sanitarias correspondientes, Secretarías de Salud y Direcciones de bromatología municipales y del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Todas las personas expuestas recibieron tratamiento con albendazol y mebendazol, y las muestras fueron derivadas para diagnóstico al laboratorio del Departamento de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud de PBA y al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – ANLIS «Dr. Carlos G. Malbrán».

La sospecha clínica debe considerarse ante edema facial y/o periorbitario, fiebre, mialgias y antecedentes gastrointestinales, asociados a eosinofilia y aumento de enzimas musculares. El tratamiento recomendado combina antihelmínticos y glucocorticoides, siendo más eficaz durante la fase intestinal.

Reforzar la notificación temprana y oportuna a las autoridades sanitarias correspondientes ante casos sospechosos. Identificar la fuente de infección (carne fresca o subproductos contaminados) y el establecimiento involucrado, con intervención inmediata de los organismos competentes para el control del foco.

Ante el consumo de alimentos positivos para Trichinella spp., indicar profilaxis post exposición dentro de los 6 días posteriores a la ingesta. Se recomienda la administración de mebendazol a todas las personas expuestas, independientemente de la presencia de síntomas.

triquinosis

Qué es la triquinosis

La triquinosis o triquinelosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella spp, que afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Se trata de una zoonosis, la cual se transmite al ser humano de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas musculares viables.

Los brotes se producen en su mayoría durante la época de bajas temperaturas, momento del año en que se realiza con mayor frecuencia la faena de animales provenientes de crianza familiar. Asimismo, aumenta la elaboración de chacinados y embutidos, debido a que no se necesita de una cámara frigorífica para preservar los alimentos.

Fuente: Agencia DIB