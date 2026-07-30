Sociedad Rural: convocatoria a Asamblea Normalizadora

ASAMBLEA DE SOCIOS AUTOCONVOCADOS PARA NORMALIZAR LA INSTITUCIÓN

La Sociedad Rural de General Paz, atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del expediente 214323/23-12, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios que puedan acreditar su condición de tal entre la fundación de la entidad y el año 2014 a asamblea de socios autoconvocados para el día 14 de agosto de 2026, a las 19,00 horas, a celebrarse en su sede social, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

I-Motivo de la convocatoria.

II-Consideración de aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J.

III- Elección de una comisión normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses.

Ranchos, 28 de julio de 2026.