Tragedia del helicóptero en San Juan: el piloto era comandante de la policía bonaerense

Matías Valenzuela, de General Belgrano, era piloto de helicóptero desde 1996. tenía una gran experiencia en combatir incendios forestales y vuelos nocturnos.

Piloto profesional desde 1996, Matías Valenzuela (53) estaba al mando del helicóptero Bell 412 que este miércoles se estrelló en la provincia de San Juan con otros seis pasajeros y que tenía como destino Chilecito, en La Rioja, para participar de los operativos por incendios forestales.

El piloto, una vida por el aire

El “Ronco” Valenzuela era de la ciudad bonaerense de General Belgrano. Hijo de Elma y papá de una nena, desde hacía más de 30 años era comandante de helicóptero de la Policía de la provincia.

En el ambiente de la aviación era considerado como uno de los profesionales con más experiencia en el país. «Piloto comercial de helicóptero, habilitación a vuelo instrumental, instructor de vuelo de helicóptero, habilitación a vuelos fotográficos y sistema FLIR», se definía Valenzuela en la red social Linkedin.

Valenzuela estaba considerado como uno de los profesionales con más experiencia.

Además, tenía formación en vuelo nocturno, un certificado oficial de operador radiotelefonista restringido y uno de los pilotos con más combates contra incendios forestales.

Un impecable curriculum

Desde febrero de 1996, Valenzuela era comandante de helicópteros de la provincia de Buenos Aires. En 2009, y por seis años, fue comandante de helicóptero en la Dirección Aérea Brown. En 2012, durante nueve meses, también fue jefe de operaciones en la Dirección Aérea Lanús, señala Noticias Argentinas. Como docente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dictaba el taller de capacitación para instructores de helicóptero.

Desde 1996, era comandante de la policía bonaerense.

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En el ámbito privado, desde 2011 brindaba un curso de seguridad de vuelo en montaña en la empresa Hangar Uno. Y en los últimos ocho años fue comandante de helicópteros JaslFy en La Plata.

Valenzuela según Valenzuela

Por una ironía del destino, el día anterior al trágico accidente, el “Ronco” dio uno de los pocos reportajes que se recuerdan, durante un viaje en el que llevaba periodistas. La cronista de Canal 8 de San Juan le preguntó qué sentía al volar.

«Uno lo hace porque le gusta -respondió Valenzuela-. A mí la verdad que me encanta hacer esto. Es uno de los trabajos en helicóptero que, no sé si es el mayor, pero que más riesgo tiene. Y bueno, te tiene que gustar».

Veinticuatro horas después, fue una de las siete víctimas que dejó la caída del helicóptero, junto al comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el director de Protección Civil Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.

JasFly, la empresa de La Plata dueña del helicóptero

El helicóptero que se cayó en San Juan había participado en muchos salvatajes e incendios.

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Tiene un predio propio en La Plata con helipuerto, oficinas, aulas de capacitación, hangares, centro de entrenamiento y talleres de mantenimiento. En su página web, se define como “la primera empresa nacional especializada en combate de incendios forestales” con la mayor y más moderna flota del país.

En cuanto al helicóptero Bell 412EP, fue fabricado en Canadá en 2010, y desde hace cuatro años era propiedad de JasFly.

Fuente: Agencia DIB