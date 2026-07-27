Hoy sesiona el HCD: Conocé el Orden del Día

Este lunes 27 de julio, a las 19 horas se llevará adelante en el Recinto del Honorable Concejo deliberante de General Paz, una nueva sesión ordinaria, la Nª 10 del presente año, donde se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

A) Consideración actas -Acta Sesión Ordinaria 8/2026-Acta Sesión Extraordinaria 2/2026

B) Correspondencia Recibida -Nota presentada por Ludovica Vera, encargada de la Heladería Grido – Nota presentada por Andrea Villano, propietaria de Kiosco 1.

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte. N°078/2026

D2) P/O Ref. a: “Declárese de Interés Turístico y Cultural Municipal a La Fiesta Regional del

choripán” (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D3) P/O Ref. a: “Impóngase el nombre de “Presidente Raúl R Alfonsin” a la calle ubicada entre

la manzana 23 y manzana 26 de la Localidad de Loma verde, Partido de General Paz” (UNION

CIVICA RADICAL)

D4) P/O Ref. a: “Impóngase el nombre de “VGM Ruben G. Formia” a la calle ubicada entre la

manzana 26 y manzana 29 de la Localidad de Loma Verde, Partido de General Paz.” (UNION

CIVICA RADICAL)

D5) P/O Ref. a: “Solicitase al D.E lleve adelante las obras de reparación, mantenimiento y

puesta en valor del Destacamento Policial de la Localidad de Loma Verde, Partido de General

Paz.” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D6) P/O Ref. a: “Adhiérase el Municipio de General Paz al régimen del sistema de atención

medica organizada (S.A.M.O)” (UNIÓN CÍVICA RADICAL)

D7) P/R Ref. a: “Crease en el Partido de General Paz la campaña de prevención contra la

ciberludopatia” (UNION CIVICA RADICAL)

D8) P/R Ref. a: “Reconocer a los alumnos, al personal bibliotecario y autoridades del Colegio

Sagrado Corazón por la actividad educativa y cultural que viene desarrollando en nuestra

localidad” (DEFENSA COMUNAL)

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D9) P/R Ref. a: “Declarar de interés Municipal la práctica y desarrollo de la actividad deportiva

Newcom en el ámbito del Partido de General Paz” (UNION CIVICA RADICAL)

D10) P/R Ref. a: “Reconocer al equipo de Handball Ranchos por haberse consagrado Campeón

del Torneo Apertura Desarrollo 2026 de la Liga FEMEBAL.” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D11) P/R Ref. a: “Expresar el beneplácito y reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante

del Partido de General Paz al equipo Mayores Masculino de Handball Ranchos por la obtención

del campeonato del Torneo Desarrollo Fe.Me.Bal. – Apertura 2026. (DEFENSA COMUNAL)

D12) P/R Ref. a: “Reconocer al Ballet General Paz por su participación en la Expo Rural 2026”

(PARTIDO JUSTICIALISTA)

D13) P/R Ref. a: “Reconocer a Juan Manuel Romero, Carlos Ugarte y su equipo de trabajo en

cabaña la Soñada por obtener el 1er puesto en la Rural de Palermo” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D14) P/R Ref. a: “Crease una comisión de seguimiento y cumplimiento de ordenanzas aprobadas

en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de General Paz” (UNION CIVICA RADICAL)

D15) P/R Ref. a: “Solicítese al Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda,

proceda a la pintura de juegos didácticos y circuitos lúdicos sobre los playones deportivos y

espacios recreativos públicos del Partido de General Paz” (DEFENSA COMUNAL)

D16) P/R Ref. a: “Declárese de Interés Legislativo, Educativo y Cultural la actividad que viene

desarrollando en nuestra localidad el colectivo cultural “Por Las Huellas del Arte”. (DEFENSA

COMUNAL)

D17) P/R Ref. a: P/R Ref. a: “Solicítese al D.E evalué la factibilidad técnica de realizar la apertura

del cordón existente frente al acceso del predio de la Sociedad Rural” “LA LIBERTAD AVANZA”

“Crease en el Partido de General Paz la campaña de prevención contra la ciberludopatia”

(UNION CIVICA RADICAL