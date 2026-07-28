Inscripción 2027: Porteros y Peones de Cocina

El Consejo Escolar de General Paz informa que a partir del 1° de agosto se encuentra abierta la inscripción 2027 para Porteros y Peón de Cocina.

Se informa a los aspirantes a cargos de porteros y peones de cocina 2027, que el día 1 de agosto de 2026 se abrirán la inscripción.

La misma, se realizará entre los días 1 al 31 de agosto de 2026, debiendo acceder con su usuario ABC al Portal ABC.

Los aspirantes podrán inscribirse –de acuerdo a su condición o interés- en:

Listado General

Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)

Listado de Personas con Discapacidad (Ley 10.592)

Listado de personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 14.783)

Para los aspirantes que se inscriben por primera vez, deberán crear usuario del ABC para poder realizarla inscripción online, y luego de cargar la siguiente documentación, presentarla en el Consejo Escolar (sito en Casa de la Provincia – 2ª planta), en septiembre:

Comprobante de la inscripción (descargar del sistema online) realizado en agosto

Sí o sí, deben imprimir el comprobante de inscripción que automáticamente genera el sistema al terminar la carga

Fotocopia de DNI

Certificado de buena salud, extendido por un médico (original) con el sello del Hospital

Cursos inherentes al cargo

Copia de títulos o constancia que certifique años completos de estudio sin finalizar su título secundario/terciario.

Certificado de antecedentes penales provinciales y nacionales (actualizado al momento de la inscripción)

Carpeta de 3 solapas y folio

Contacto mail: consejoescolargralpaz@gmail.com