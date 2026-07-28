Inscripción 2027: Porteros y Peones de Cocina

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El Consejo Escolar de General Paz informa que a partir del 1° de agosto se encuentra abierta la inscripción 2027 para Porteros y Peón de Cocina.

Se informa a los aspirantes a cargos de porteros y peones de cocina 2027, que el día 1 de agosto de 2026 se abrirán la inscripción.

La misma, se realizará entre los días 1 al 31 de agosto de 2026, debiendo acceder con su usuario ABC al Portal ABC.

Los aspirantes podrán inscribirse –de acuerdo a su condición o interés- en:

  • Listado General
  • Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)
  • Listado de Personas con Discapacidad (Ley 10.592)
  • Listado de personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 14.783)

Para los aspirantes que se inscriben por primera vez, deberán crear usuario del ABC para poder realizarla inscripción online, y luego de cargar la siguiente documentación, presentarla en el Consejo Escolar (sito en Casa de la Provincia – 2ª planta), en septiembre:

  • Comprobante de la inscripción (descargar del sistema online) realizado en agosto

Sí o sí, deben imprimir el comprobante de inscripción que automáticamente genera el sistema al terminar la carga

  • Fotocopia de DNI
  • Certificado de buena salud, extendido por un médico (original) con el sello del Hospital
  • Cursos inherentes al cargo
  • Copia de títulos o constancia que certifique años completos de estudio sin finalizar su título secundario/terciario.
  • Certificado de antecedentes penales provinciales y nacionales (actualizado al momento de la inscripción)
  • Carpeta de 3 solapas y folio

Contacto mail: consejoescolargralpaz@gmail.com

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