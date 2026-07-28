Inscripción 2027: Porteros y Peones de Cocina

El Consejo Escolar de General Paz informa que a partir del 1° de agosto se encuentra abierta la inscripción 2027 para Porteros y Peón de Cocina.
Se informa a los aspirantes a cargos de porteros y peones de cocina 2027, que el día 1 de agosto de 2026 se abrirán la inscripción.
La misma, se realizará entre los días 1 al 31 de agosto de 2026, debiendo acceder con su usuario ABC al Portal ABC.
Los aspirantes podrán inscribirse –de acuerdo a su condición o interés- en:
- Listado General
- Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)
- Listado de Personas con Discapacidad (Ley 10.592)
- Listado de personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 14.783)
Para los aspirantes que se inscriben por primera vez, deberán crear usuario del ABC para poder realizarla inscripción online, y luego de cargar la siguiente documentación, presentarla en el Consejo Escolar (sito en Casa de la Provincia – 2ª planta), en septiembre:
- Comprobante de la inscripción (descargar del sistema online) realizado en agosto
Sí o sí, deben imprimir el comprobante de inscripción que automáticamente genera el sistema al terminar la carga
- Fotocopia de DNI
- Certificado de buena salud, extendido por un médico (original) con el sello del Hospital
- Cursos inherentes al cargo
- Copia de títulos o constancia que certifique años completos de estudio sin finalizar su título secundario/terciario.
- Certificado de antecedentes penales provinciales y nacionales (actualizado al momento de la inscripción)
- Carpeta de 3 solapas y folio
Contacto mail: consejoescolargralpaz@gmail.com