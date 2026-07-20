Búsqueda de persona

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CAUSANTE: ZERUDO ELIO RAUL, TITULAR DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 16.487.928, de 64 años de edad, domiciliado en calle Centurión s/n de la localidad de Ranchos. Quien resulta ser de estatura mediana 1,65 m, de contextura robusta, tez trigueña, calvo. Al momento de su ausencia vestía gorro de lana de color gris, pantalón negro, zapatillas negras, campera de color negra con rayas de color blanco.
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POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL RANCHOS ABONADO 02241-481004/481134,
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ESTACIÓN DE POLICÍA COMUNAL RANCHOS