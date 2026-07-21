Teatro, Magia y Talleres en estas vacaciones de invierno

Llegó el receso invernal, y con él la necesidad de mantener entretenidos a los más pequeños de la familia. Para ello, la Municipalidad de General Paz ha programado una serie de actividades gratuitas, con espectáculos de magia, teatro, cine, música, juegos, talleres y mucho más.

Las propuestas están pensadas para Ranchos, Loma Verde y Villanueva, en distintas sedes y horarios, comenzando este martes 21 en la ciudad cabecera.

PRIMERA SEMANA (DEL 21 AL 26 DE JULIO):

Martes 21 en Casa del Niño:

14,00 hs. Show de Magia

16:00 hs. Película: “Intercambiados”

Miércoles 22

En La Biblioteca Pública – Ranchos: 15:00 hs. Merienda Literaria

En Villanueva (Espacio Cultura-Ex Jardín de Infantes): 13,30 hs. Bingo Literario

Jueves 23 en el SUM de Cultura (Ranchos):

18:00 hs. Película “Goat, la Cabra que cambió el juego”

Viernes 24:

Casa del Niño (Ranchos): 15:00 hs. Taller de Envión

SUM Municipal (Loma Verde): 15,30 hs. Película Toy Story

Domingo 26:

En el Villanueva Fútbol Club (Villanueva): 14:00 hs. Show del Payaso Alan Brando

En el SUM Municipal (Loma Verde): 17:00 hs. Show del Payaso Alan Brando

SEGUNDA SEMANA (DEL 27 AL 31 DE JULIO):

Lunes 27:

Playón de Villanueva: 14:30 hs. Talleres de Envión

Martes 28:

Playón de Loma Verde: 14:30 hs. Talleres de Envión

Escuela Nº 1 (Ranchos): 18:00 hs. Película “Toy Story” (en Pantalla Led)

Miércoles 29:

Plaza de Mayo (Ranchos): 15:00 hs. Circo Caravan

Jueves 30:

En Casa del Niño (Ranchos): 14:00 hs. Película “Toy Story”

Escuela Nº 1 (Ranchos): 18:00 hs. Película “Hoppers Operación Castor” (en Pantalla Led)

Viernes 31:

En Plaza de Mayo (Ranchos): 15:00 hs. Arte en Invierno: Hip Hop, Rap y Reggaetón

En Espacio Cultural (Villanueva): 15:00 hs. Película “Toy Story”