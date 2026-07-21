Teatro, Magia y Talleres en estas vacaciones de invierno

Llegó el receso invernal, y con él la necesidad de mantener entretenidos a los más pequeños de la familia. Para ello, la Municipalidad de General Paz ha programado una serie de actividades gratuitas, con espectáculos de magia, teatro, cine, música, juegos, talleres y mucho más.
Las propuestas están pensadas para Ranchos, Loma Verde y Villanueva, en distintas sedes y horarios, comenzando este martes 21 en la ciudad cabecera.
PRIMERA SEMANA (DEL 21 AL 26 DE JULIO):
Martes 21 en Casa del Niño:
- 14,00 hs. Show de Magia
- 16:00 hs. Película: “Intercambiados”
Miércoles 22
- En La Biblioteca Pública – Ranchos: 15:00 hs. Merienda Literaria
- En Villanueva (Espacio Cultura-Ex Jardín de Infantes): 13,30 hs. Bingo Literario
Jueves 23 en el SUM de Cultura (Ranchos):
- 18:00 hs. Película “Goat, la Cabra que cambió el juego”
Viernes 24:
- Casa del Niño (Ranchos): 15:00 hs. Taller de Envión
- SUM Municipal (Loma Verde): 15,30 hs. Película Toy Story
Domingo 26:
- En el Villanueva Fútbol Club (Villanueva): 14:00 hs. Show del Payaso Alan Brando
- En el SUM Municipal (Loma Verde): 17:00 hs. Show del Payaso Alan Brando
SEGUNDA SEMANA (DEL 27 AL 31 DE JULIO):
Lunes 27:
- Playón de Villanueva: 14:30 hs. Talleres de Envión
Martes 28:
- Playón de Loma Verde: 14:30 hs. Talleres de Envión
- Escuela Nº 1 (Ranchos): 18:00 hs. Película “Toy Story” (en Pantalla Led)
Miércoles 29:
Plaza de Mayo (Ranchos): 15:00 hs. Circo Caravan
Jueves 30:
- En Casa del Niño (Ranchos): 14:00 hs. Película “Toy Story”
- Escuela Nº 1 (Ranchos): 18:00 hs. Película “Hoppers Operación Castor” (en Pantalla Led)
Viernes 31:
En Plaza de Mayo (Ranchos): 15:00 hs. Arte en Invierno: Hip Hop, Rap y Reggaetón
En Espacio Cultural (Villanueva): 15:00 hs. Película “Toy Story”