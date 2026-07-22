Fue hallado sano y salvo el hombre que era buscado

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que en relación a la búsqueda del ciudadano ZERUDO Raúl de (63) años de edad, sobre el cuál se solicitaba pedido de colaboración en la búsqueda, mismo fue hallado en el día de la fecha, en vísperas de la madrugada en la localidad de Quilmes, hallándose en buen estado de salud y manteniendo comunicación nuevamente con sus familiares. Se agradece la colaboración brindada a los Medios de Comunicación y sociedad en general.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ